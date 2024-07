Chiesa e Berardi, Repubblica: "Napoli approfondirà discorso solo in caso di due cessioni"

Il Napoli deve prima piazzare qualche calciatore in uscita per approfondire di discorsi su Federico Chiesa e Domenico Berardi. Questo è quanto scrive sulle mosse in attacco del club azzurro l'edizione odierna di Repubblica, che individua in Lindstrom e Simeone i calciatori che eventualmente possono lasciare in questa sessione di mercato.

Come spiega il quotidiano, infatti, se uno dei due attaccanti dovesse partire, allora gli azzurri potrebbero affondare il colpo per uno dei due esterni d'attacco. I nomi sono quelli di Chiesa, in uscita dalla Juventus, e Berardi che lascerà il Sassuolo dopo la retrocessione a sorpesa dello scorso campionato.