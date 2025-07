La Cremonese fa sul serio per Ambrosino! Mediaset: trattativa per l'acquisto, le cifre

Futuro ancora da scrivere per Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante di proprietà del Napoli reduce da una stagione in prestito. Secondo quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, sull’ex Primavera azzurro è forte l’interesse di due club italiani: Cagliari e Cremonese. Il club sardo ha chiesto informazioni per un eventuale prestito.

Diverso l’approccio della Cremonese, che invece punta all’acquisto a titolo definitivo. Il club grigiorosso è in trattativa con il Napoli sulla base di 3 milioni di euro, ma la società partenopea non intende privarsi totalmente del controllo sul ragazzo: l’intenzione è quella di inserire una percentuale sulla futura rivendita.

Ambrosino, classe 2003, è considerato un prospetto interessante nel panorama italiano e il Napoli vuole gestirne con attenzione la crescita, valutando con cura la destinazione più adatta. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi concreti, con la Cremonese in leggero vantaggio ma con il Cagliari ancora in corsa.