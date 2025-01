La trattativa ad oltranza e la sorpresa: Napoli attivissimo sul mercato

Il Napoli viaggia verso la gara con la Juventus con Neres e Politano in questo momento inamovibili, ma Antonio Conte attende il sostituto di Kvaratskhelia per allargare nuovamente le scelte in attacco. Quella di ieri doveva essere una giornata importante, cruciale per Alejandro Garnacho, ma lo è stata solo parzialmente. L'incontro tra Napoli e United a Milano per l'argentino classe 2004 ha portato ad un avvicinamento tra le parti, ma non ancora alla fumata bianca: da una parte il club partenopeo ha superato la soglia dei 50mln di euro, seppur con i bonus, dall'altro lato lo United ha abbandonato quella quota dei 70mln di euro che era a tutti gli effetti fuori mercato, scendendo di una decina di milioni, con ogni probabilità intorno ai 60mln di euro. Un altro avvicinamento, soprattutto se gli inglesi dovessero accettare dei bonus per colmare la parte restante, potrebbe portare Conte ad accogliere la sua prima scelta per l'attacco.

La sorpresa

Chi invece non vestirà la maglia del Napoli è il giocatore che da un mese sembrava ormai ad un passo. Si attendeva infatti solo la risoluzione con la Juventus per Danilo, ma il brasiliano otterrà il via libera - dopo la gara al Maradona dei bianconeri, non a caso - non per firmare per il Napoli. Il difensore per motivi familiari ha deciso di fare dietrofront ed aprire al ritorno in Brasile ed ora tratta con le varie società che si sono fatte avanti. Chiuderà dunque la carriera in patria. Da capire a questo punto se il Napoli insisterà per un nuovo profilo (torna d'attualità quindi Skriniar, offerto dal Psg che però deve liberare un nuovo slot per il prestito) in modo da far partire Rafa Marin in prestito oneroso (già concordato) col Villarreal oppure se resterà così considerando il ritorno ormai imminente di Buongiorno che potrebbe essere in panchina già sabato contro la Juventus.