Lang in chiusura, ma il Napoli non molla Ndoye: si cerca lo sconto

vedi letture

Noa Lang sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. L'esterno olandese del PSV Eindhoven, reduce dalla stagione più importante della sua carriera, sarà quasi certamente il terzo colpo dell'estate azzurra dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Ma per le fasce d'attacco il discorso è ancora in corso, perché ad Antonio Conte servono due ali: Lang più un altro. E quest'altro potrebbe essere Dan Ndoye, per il quale non si molla. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, nonché direttore di Tuttomercatoweb.com, nell'editoriale per il suddetto portale:

"Anche il Napoli è in movimento. Il club azzurro lavora su più fronti ma adesso ha praticamente chiuso per Lang del Psv. Siano ai dettagli e quindi a breve dovrebbe esserci la fumata bianca tra i 28 e i 30 milioni di euro. Per Conte insomma un altro rinforzo in un settore in cui c’è da colmare il vuoto lasciato da Kvara. Gli azzurri però non mollano anche Ndoye. Al momento però la richiesta del Bologna è troppo alta e per questo si registra una fase di stand by".