Lang, interrogativo da 28 mln di euro: la posizione del Napoli

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Massimiliano Allegri preferisce non prendere decisioni affrettate e vuole prima valutare il calciatore durante il ritiro estivo

Il futuro di Noa Lang resta tutto da scrivere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri preferisce non prendere decisioni affrettate e vuole prima valutare il calciatore durante il ritiro estivo. Come si legge sul quotidiano, "Noa Lang è un interrogativo da ventotto milioni di euro da risolvere, anche senza fretta: Allegri vorrebbe vederlo in allenamento, parlarci, capire e semmai decidere dopo".

Napoli, il futuro di Noa Lang è in bilico

La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti che "a sinistra, la coppia di esterni la compongono l'olandese ed Alisson Santos, ma lì sa giocarci pure Zeballos, che non ha difficoltà". Il quotidiano evidenzia inoltre come il mercato intorno all'ex PSV sia già in movimento e non esclude possibili sviluppi nelle prossime settimane. "Qualcosa intorno a Lang si è mosso, altro può capitare, perché al mercato, tranne rare eccezioni, hanno preferito quasi tutti prendersela con comodo".

L'eventuale arrivo di un'offerta importante potrebbe spingere il Napoli a riflettere, anche per ragioni economiche. Come conclude la Gazzetta dello Sport, "se arrivasse una di quelle proposte che permetta di fronteggiare la spesa dell'estate scorsa, riducendo dunque il monte ingaggi, Zeballos spingerebbe a fare a meno di Lang".