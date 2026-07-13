McTominay, scatto decisivo: così il Napoli vuole blindare Scott

vedi letture

Il Napoli è pronto a blindare Scott McTominay con un nuovo contratto

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli è pronto a blindare Scott McTominay con un nuovo contratto. Il centrocampista scozzese, attualmente in vacanza dopo l'eliminazione dal Mondiale, rientrerà a disposizione all'inizio di agosto, periodo in cui entrerà nel vivo anche la trattativa per il prolungamento dell'accordo. Le parti sono già al lavoro per trovare un'intesa economica e, sempre secondo il quotidiano, la distanza tra domanda e offerta sarebbe contenuta. Il club azzurro è infatti disposto a riconoscere a McTominay un importante adeguamento dell'ingaggio, che lo porterebbe a diventare uno dei calciatori più pagati della rosa, alle spalle soltanto di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

McTominay blindato da Allegri

Nonostante l'interesse manifestato da diversi club stranieri, con il Real Madrid in prima fila, il Napoli avrebbe finora respinto ogni proposta. La volontà della società è quella di trattenere uno dei pilastri della squadra. Anche Massimiliano Allegri considera McTominay un elemento imprescindibile del nuovo progetto tecnico. Per questo motivo il tecnico non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del centrocampista scozzese, il cui futuro, salvo clamorosi colpi di scena nel corso del mercato estivo, sembra destinato a restare ancora a lungo all'ombra del Vesuvio.