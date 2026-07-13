Vicario proposto al Napoli, il Tottenham apre al prestito: valzer portieri dipende dal Dibu

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Mercato portieri, Vicario proposto anche al Napoli: tutto dipende da Emiliano Martinez.

Il futuro dei portieri potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino tra Serie A e Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà la decisione di Emiliano Martinez a dare il via al valzer degli estremi difensori, con Juventus e Napoli che osservano con attenzione gli sviluppi. Il portiere argentino è infatti il primo obiettivo di Luciano Spalletti per la porta bianconera, mentre sullo sfondo restano vive diverse alternative.

Vicario piace al Napoli, ma guarda anche alla Juventus

Nel caso in cui la trattativa per Emiliano Martinez non dovesse andare a buon fine, la Juventus potrebbe virare su Zion Suzuki del Parma, valutato circa 30 milioni di euro. Intanto resta aperta anche la pista che porta a Guglielmo Vicario, finito ai margini del Tottenham dopo essere scivolato dal ruolo di titolare a quello di terzo portiere con l'arrivo di Roberto De Zerbi. L'ex Empoli, desideroso di tornare in Italia, sarebbe stato proposto anche al Napoli, ma continua a guardare con interesse all'ipotesi Juventus. La sua situazione potrebbe favorire un trasferimento, considerando che gli Spurs avrebbero aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto.