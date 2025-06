Contatti con Kessié! Sky: l'entourage ha parlato col Napoli e altri due club di Serie A

Franck Kessie potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A. Il centrocampista ivoriano, attualmente in Arabia Saudita (all'Al Ahli) dove percepisce un ingaggio da circa 15 milioni di euro annui, ha espresso il desiderio di fare ritorno in Europa, con particolare interesse per l’Italia. Lo ha rivelato Sky Sport sottolineando come l’ex Milan abbia già avuto contatti con alcuni club di Serie A.

Il Milan, suo ex club con cui ha vinto uno scudetto nel 2022, ha sondato il terreno. Il Napoli, che sotto la guida di Antonio Conte cerca rinforzi fisici e d’esperienza per il centrocampo, ha avuto dei contatti con l'entourage. Anche la Roma si è affacciata alla trattativa, mostrando apertura a un possibile affare, pur restando in attesa di sviluppi concreti. Il nodo principale resta l’ingaggio. Kessie, legato da un contratto molto oneroso con il suo attuale club saudita, dovrebbe rivedere al ribasso le proprie pretese economiche per poter rientrare in Italia. La formula dell’operazione potrebbe passare da un prestito con parte dell’ingaggio pagato dagli arabi o da un trasferimento a titolo definitivo a condizioni più vantaggiose.

In ogni caso la volontà del giocatore rappresenta un segnale importante: Kessie vuole tornare protagonista nel calcio europeo. Ora toccherà alle società italiane trovare la chiave giusta per riportarlo nel nostro campionato. Sempre che lo vogliano per davvero.