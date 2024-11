Lazio, centrocampista cercasi: tra i vari nomi in lista c'è anche un azzurro

Non solo Michael Folorunsho, la Lazio cerca un centrocampista per completare la rosa di mister Baroni durante il mercato di gennaio. A detta del Corriere dello Sport odierno, oltre al centrocampista del Napoli che il tecnico toscano ha già allenato (e consacrato) ai tempi dell'Hellas Verona, ci sono anche altri due nomi in orbita biancoceleste. Uno sempre in Serie A e l'altro all'estero.

Da Bondo ad Atangana: le alternative a Folorunsho

Si vociferava per esempio di un interesse per Warren Bondo del Monza, centrocampista di 21 anni visto all’opera proprio domenica, anche se al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale. È spuntato poi il profilo di Valentin Atangana del Reims, talento di 19 anni che fa parte della Nazionale Under 20 francese, è valutato sotto i 10 milioni ed è appetibile tanto in ottica presente quanto futura.

Vertice di mercato nel fine settimana

Nel fine settimana, scrive Il Messaggero, è previsto un vertice a Formello fra il presidente Claudio Lotito, il ds Fabiani e il tecnico Marco Baroni per i primi giudizi dopo queste 16 partite e per iniziare a impostare il lavoro in vista del mercato di gennaio. Sul campo, invece, la squadra svolgerà in questi giorni di pausa un richiamo di preparazione visto il tour de force fino a Natale.