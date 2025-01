Liverpool, Slot non conferma i rumors: "Kvaratskhelia? Cosa posso dire? Nulla..."

"Cosa posso dire? Le voci circolano, ma non ci saranno commenti da parte mia". L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle voci sul georgiano, accostato anche ai Reds. I giornalisti presenti hanno provato a strapparli qualche battuta sul tema, ma lui li ha subito stoppati.

"Quando mi avete posto la domanda chiedendomi ho pensato: 'Di quale club parlerà ora?'. Invece intendete dire che siamo su di lui. Quello che ne deduco è che siamo a gennaio e, come ho detto dopo il West Ham vi chiedo di non deludermi. Per favore non presentate tutti questi giocatori come nostri obiettivi e non dite che quelli che non giocano molto con noi allora andranno da qualche altra parte. Nove volte su dieci, 99 su 100, alla fine della finestra di mercato, è chiaro come quasi tutte queste notizie non erano vere. Quindi cosa posso commentare? Le voci continuano a circolare, ma non avrete nessun commento da parte mia".