Lo United vuole Osimhen, un dirigente è stato in città: il Napoli ha chiesto 40mln e Hojlund

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi del futuro di Victor Osimhen: “Il Napoli potrebbe perfezionare l’acquisto di Jonathan David. A Napoli, per tre giorni, c’è stato uno dei massimi dirigenti del Manchester United che è Matt Hargreaves.

Ha incontrato Manna e De Laurentiis, si sono confrontati su due temi. Quello portante è stato Victor Osimhen, il Napoli ha chiesto Hojlund e 40 milioni per il nigeriano che ha la corte di squadra arabe. Il Napoli è in trattativa col Manchester, il cui dirigente è stato a Napoli da sabato a lunedì scorso. Non solo De Bruyne, il Napoli lavora anche su Hojlund”.