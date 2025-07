Lookman? Il Napoli ha scelto di concentrarsi su Ndoye. E ora l'Inter avanza

vedi letture

L'Inter punta con decisione su Ademola Lookman dell'Atalanta. I nerazzurri sono usciti allo scoperto per l'attaccante della Dea. Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport. Il nigeriano, già sondato dall’Atletico Madrid, era stato nei pensieri del Napoli che tuttavia vuole concentrarsi su Ndoye. La volontà di Ademola ora è chiara: trasferisi a Milano e sostituire Taremi, vicino alla cessione visto che non rientra più nei piani del club. Trattenerlo a Bergamo sarebbe un rischio tra la voglia del cambio maglia e un rinnovo da programmare già nei prossimi mesi

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).