Lucca alla Roma o al Milan? Il Roma: Conte non rinforzerebbe mai una rivale

vedi letture

I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. L'avventura azzurra del centravanti italiano non è mai decollata, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku è vicino: per questi motivi si fanno sempre più insistenti negli ultimi giorni le voci su un possibile addio a gennaio, con la formula del prestito. Su tutti, i club maggiormente interessati sembrerebbero Roma e Milan.

Tuttavia, stando a quanto riporta il quotidiano Il Roma, il Napoli non sta ancora considerando la cessione di Lorenzo Lucca. Quelli che lo accostano alle squadre di Massimilano Allegri e Gian Piero Gasperini sarebbero soltanto dei rumours: in particolare, Antonio Conte non accetterebbe mai di rinforzare una squadra rivale in campionato come lo sono appunto Milan e Roma. Dunque, ad oggi nessuna certezza sul futuro del classe 2000, arrivato in azzurro la scorsa estate per 35 milioni di euro di costo complessivo del cartellino.