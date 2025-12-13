Politano, sirene dall’Arabia: l’esterno ha già preso una decisione sul futuro

Matteo Politano dovrebbe tornare titolare domani contro l’Udinese. L’esterno ha visto il suo spazio ridursi notevolmente nelle ultime gare, complice il passaggio al 3-4-3 e un David Neres in forma strepitosa. Nonostante ciò, Politano ha ancora mercato, con diverse offerte arrivate dall'Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’azzurro avrebbe già preso una decisione riguardo al suo futuro: “Le voci delle tentazioni arabe sono solo in lontananza, come le dune del deserto che vedrà tra qualche giorno: è blindato da un contratto con il Napoli e intende rispettarlo. Nel nuovo corso contiano, non c'è più posto per Politano, o almeno non è più lo stesso posto: tranne che in Coppa Italia, conosce solo la panchina".