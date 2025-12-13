Politano, sirene dall’Arabia: l’esterno ha già preso una decisione sul futuro
TuttoNapoli.net
Matteo Politano dovrebbe tornare titolare domani contro l’Udinese. L’esterno ha visto il suo spazio ridursi notevolmente nelle ultime gare, complice il passaggio al 3-4-3 e un David Neres in forma strepitosa. Nonostante ciò, Politano ha ancora mercato, con diverse offerte arrivate dall'Arabia Saudita.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’azzurro avrebbe già preso una decisione riguardo al suo futuro: “Le voci delle tentazioni arabe sono solo in lontananza, come le dune del deserto che vedrà tra qualche giorno: è blindato da un contratto con il Napoli e intende rispettarlo. Nel nuovo corso contiano, non c'è più posto per Politano, o almeno non è più lo stesso posto: tranne che in Coppa Italia, conosce solo la panchina".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina PodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!" di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
14 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Udinese
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com