Pilastro dell’Empoli, Obaretin saluta a gennaio? Sirene dalla Bundes per l’azzurro

Nosa Obaretin potrebbe dire addio all'Empoli già a gennaio, con il Borussia Monchengladbach che si è fatto avanti per il difensore azzurro di proprietà del Napoli. I tedeschi hanno sondato la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, avviando i primi contatti con il club toscano.

Sebbene sia ancora presto per parlare di trattativa ufficiale, stando a quanto raccolto dalla redazione di Tmw l'interesse del Borussia Monchengladbach è concreto e potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Ora la palla passa al Napoli, che detiene il cartellino del giocatore, e all'Empoli, che dovrà valutare la situazione.