Lucca-Atalanta, da Bergamo: "L'Udinese ha già rifiutato 35mln dal Napoli!"

L'Atalanta è alla ricerca spasmodica del post-Retegui dopo che l'attaccante argentino sta per volare in Arabia alla corte Al-Qadsiah. Non sarà facile trovare il sostituto ideale del capocannoniere della Serie A, ma il Ds D'Amico è già al lavoro per regalare a Juric un degno sostituto. Tra i nomi c'è anche quello di Lorenzo Lucca, da tempo nel mirino del Napoli, ed in questo senso l'edizione Bergamo del Corriere della Sera ha fornito alcuni aggiornamenti sulla difficoltà dell'operazione:

"Lucca rimane il preferito, ma servono 40 milioni: l’Udinese ha detto no ai 35 proposti dal Napoli", informano i colleghi bergamaschi, sottolineando la difficoltà dell'operazione a causa delle richieste dei friulani dopo la stagione in grande crescita del centravanti della nazionale. Per questo l'Atalanta guarda alle alternative, come il georgiano classe 2000 del Lione Mikautadze, che ha una valutazione fra i 20 e i 25 milioni di euro. Il Napoli in queste ore, dopo aver trovato l'accordo col giocatore, sta provando a far valere i buoni rapporti con i Pozzo.