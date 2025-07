Clamoroso Mediaset: "Blitz per Scalvini! Offerti 40mln, la risposta dell'Atalanta"

Giorgio Scalvini è finito al centro di un acceso duello di mercato. Secondo SportMediaset, Milan e Napoli starebbero cercando di mettere le mani sul cartellino del difensore dell'Atalanta.

Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, che ne apprezza tecnica, duttilità e fisicità, il classe 2003 è un profilo che piace moltissimo a Milanello e i rossoneri avrebbero iniziato a sondare il terreno con l'entourage del giocatore per capire i margini di manovra e la fattibilità dell'operazione. Al momento non è stata avviata alcuna trattativa concreta con la Dea, ma l'idea di Tare & Co. sarebbe quella di offrire in cambio Thiaw e 15 milioni di euro. Ipotesi interessante sotto tanti aspetti, ma che per ora non sembra aver scaldato davvero i nerazzurri.

Molto diversa invece la proposta del Napoli, altra big altrettanto interessata a Scalvini. Dopo aver parcheggiato per un attimo la questione Beukema, ormai praticamente chiusa, Manna avrebbe tentato infatti un blitz per il 21enne dell'Atalanta mettendo sul piatto un'offerta da 35 milioni di euro più cinque di bonus. Assalto che non è certamente passato inosservato dalle parti di Bergamo, ma che per ora non sembra aver convinto al 100% la Dea.