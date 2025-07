Lucca-Napoli, accordo sull'ingaggio: nelle prossime ore possibile fumata bianca

Lorenzo Lucca diventerà un calciatore azzurro? Il Napoli lo sta trattando con l'Udinese, con cui oggi ci sarà un nuovo summit di mercato. Le ultime arrivano da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com: "La società azzurra è attivissima su più fronti. Una situazione molto calda riguarda l’attacco dove Lucca continua ad essere in pole position. Il Napoli sta stringendo i tempi con l’Udinese per arrivare all’accordo finale visto che per l’ingaggio è tutto ok. Si stanno limando le differenze sui bonus, c’è fiducia, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca.

E se per la difesa l’operazione Beukema con il Bologna è ormai ai dettagli, il Napoli non ha mollato la presa su Ndoye. I rossoblù continuano a chiedere 40 milioni, cifra giudicata ancora troppa alta. Per questo il direttore sportivo Manna sta tenendo vive anche altre opzioni. La prima porta a Lookman, che potrebbe lasciare l’Atalanta di fronte ad una grande offerta. Su di lui ci sono però anche Atlético Madrid e Arsenal. L’altra è Chiesa, giocatore da sempre stimato da Conte".