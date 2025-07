Lucca si avvicina? Tmw: probabile base d'accordo a 30mln, i dettagli

È in programma oggi un appuntamento fra Napoli e Udinese per discutere di Lorenzo Lucca. L'attaccante ha già dato l'assenso al trasferimento - così come è già d'accordo con i dettagli contrattuali con gli azzurri, per uno stipendio di oltre 2 milioni - ma ora le due società devono trovare una quadratura.

Perché nelle ultime settimane il prezzo è oscillato dai 25 milioni più bonus fino addirittura a sfiorare i 40, cifra che difficilmente verrà corrisposta dagli azzurri. Più probabile che una base d'accordo si possa trovare intorno ai 30. A riportarlo sono i colleghi di Tuttomercatoweb.com.