Ndoye-Napoli, il Bologna guarda in casa Juve per l'eventuale sostituzione

La Juventus è chiamata a sfoltire la rosa per finanziare una campagna acquisti attualmente bloccata. L’obiettivo è raccogliere liquidità attraverso cessioni mirate, a partire da Samuel Mbangula. L’esterno belga - scrive il Corriere dello Sport - piace in Bundesliga, con Werder Brema e Wolfsburg alla finestra ormai da qualche giorno.

Con i primi c’è un principio d’accordo col giocatore, ma non con la Juve, che chiede 15 milioni a fronte di un’offerta attorno ai 10 milioni. In Italia anche il Bologna rimane una pista gradita, soprattutto in caso di partenza di Ndoye, a sua volta obiettivo del Napoli.