Retroscena Beukema, Rai: tensioni col Bologna, il Napoli ha guardato anche altrove

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Su Beukema ci sono stati momenti di tensione tra i club. In una fase di stallo il Napoli infatti ha guardato anche altrove, ma aveva l’ok del giocatore. Una guerra fredda ma giocata bene dal Napoli ed il Napoli ha ottenuto una cifra congrua. Credo che anche in futuro ci saranno guerre fredde ma la tattica del Napoli è vincente perché se hai l’ok del giocatore parti in una posizione di forza. Il Napoli ha una garanzia come Conte, assegnati 9 al mercato e 10 al tecnico, è il miglior allenatore italiano per distacco. Solo con Conte poteva vincere questo Scudetto. Ed ha aggiunto un fuoriclasse che ha scritto la storia del City e può scrivere ancora tante pagine di storie.

Ora appena il Napoli si avvicina ad un giocatore c'è subito il sì, è un qualcosa di rivoluzionario e perciò può aprire un ciclo. Si lotta lassù, poi si può vincere o perdere per un punto. Ma è sempre lì e sarà ancora protagonista in Italia ed in Europa, questo non significa il triplete come accaduto anche all’Inter che non si può definire fallimentare. Faccio i complimenti anche a ADL e Manna, ds giovane ma un predestinato perché se hai la stima di Conte sei un predestinato”.