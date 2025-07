Lucca, ore calde! Gazzetta: il Napoli ha fretta di chiudere, la cifra definitiva

Lorenzo Lucca si avvicina al Napoli. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'attaccante dell'Udinese è nel mirino al pari di Nunez ma ora sembra aver sorpassato il collega uruguagio. "Intanto è ripresa la trattativa con l'Udinese per Lucca. L'attaccante aspetta da settimane un segnale per potersi trasferire alla corte di Conte: ha già un accordo col Napoli, ora sono i club a dover trovare la quadra che dovrebbe essere intorno ai 35 milioni (bonus compresi). Sono ore caldissime. Ora pure il Napoli ha fretta di chiudere".

Sono diversi i due attaccanti, Lucca e Nunez, i due principali obiettivi del Napoli per il reparto offensivo. Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.