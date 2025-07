Lucca, visite mediche oggi pomeriggio! Sky: forse ci sarà anche Beukema

Lorenzo Lucca sosterrà questo pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart con il Napoli. Lo riferisce Sky Sport. L'attaccante dell'Udinese firmerà poi il contratto fino al 2030 e si unirà subito al gruppo raggiungendo i compagni a Dimaro Folgarida per il ritiro trentino. Affare concluso sulla base di 9 milioni di prestito più 26 di obbligo di riscatto a giugno 2026. Il giocatore non vede l'ora di vivere la sua nuova avventura napoletana. Ma il Napoli sta velocizzando lo scambio di documenti anche per Sam Beukema, per ottenere al più presto il via libera anche per l’olandese. Lavoro intenso con il Bologna.

Lorenzo Lucca, 12 gol nell'ultimo campionato, 20 in Serie A in due anni a Udine, ha tante qualità. Difende palla alla Lukaku, dialoga coi compagni, è generoso, si muove per la squadra. Un centravanti per Conte, alla Conte, perfetta alternativa di Lukaku, che già conosce il campionato italiano e che, con l'avventura giovanissimo all'Ajax, ha vissuto già diverse esperienze e si sente pronto per il grande salto dopo essersi consacrato nelle ultime due stagioni a Udine. Le prime in Serie A per continuità e rendimento. Un investimento notevole per un centravanti che non vede l'ora di giocare al Maradona. Conte per lui spese parole d'elogio dopo l'1-1 del Maradona di qualche mese fa. Il Napoli anche allora prese appunti. L'allenatore parlò di giocatore "dominante" per prestanza fisica. Non furono frasi casuali. Ora tutto torna.