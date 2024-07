Ufficiale Lukaku a casa! Il Chelsea non lo convoca per la tournée Usa

Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Chelsea. Il club londinese ha appena pubblicato la lista dei convocati per la tournée negli Stati Uniti d'America ed in questa non figura il nome dell'attaccante belga. Lukaku ai fatti è fuori dal progetto dei Blues e sicuramente lascerà la squadra in questa finestra di mercato, bisognerà solo capire la sua destinazione: ad oggi il Napoli e Antonio Conte non possono aprirgli le porte perché è ancora bloccata la cessione di Victor Osimhen.