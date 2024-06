Lukaku non è l'unico obiettivo per l'attacco: due le alternative

Con le partenze di Osimhen e Simeone, gli azzurri di De Laurentiis inseriranno delle pedine di qualità all'interno della scacchiera di Antonio Conte

Il Napoli è pronto a cambiare tanto in attacco. Tanti movimenti in uscita e in entrata. Con le partenze di Osimhen e Simeone, gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis inseriranno delle pedine di qualità all'interno della scacchiera di Antonio Conte. Assodato che Lorenzo Lucca è un giocatore che interessa, gli occhi si concentrerebbero su un pallino dell'allenatore salentino.

Idea Lukaku

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri starebbero monitorando il nome di Romelu Lukaku. L'attaccante belga tornerà al Chelsea dopo una stagione passata a Roma dove ha realizzato 21 reti in 47 partite giocate. Il calciatore è legato da un contratto fino al 2025 con i Blues e da una clausola da circa 44 milioni di euro (37,5 milioni di sterline) ma molto probabilmente potrebbero bastarne 20-25 milioni.

Le alternative

Di nomi sul taccuino però ce ne dovrebbero essere diversi. Il primo è Serhou Guirassy dello Stoccarda. La punta ha una clausola da 17,5 milioni di euro ma ha elevate richieste di ingaggio. In lista c'è anche Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo.