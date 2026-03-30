Ultim'ora Calciomercato Napoli, dall'Argentina: Zeballos può arrivare a parametro zero! Ecco quando

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Il Napoli guarda al futuro e monitora con attenzione il profilo di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors che potrebbe lasciare il club argentino nei prossimi mesi. La situazione contrattuale del classe 2002 apre infatti scenari interessanti anche in chiave mercato.

Il Napoli ha comunicato al Boca di aver fatto un'offerta al giocatore

Secondo quanto riferito da Luis Fregossi, direttore di Mundo Boca Radio, “il Napoli ha fatto sapere al rappresentante di Zeballos che ha un’offerta formale per l’attaccante. Non si è mai parlato di fare un’offerta al Boca”. Il nodo resta il rinnovo con il club argentino, al momento in salita.

Zeballos al Napoli a parametro zero?

In caso di mancato accordo, il Napoli potrebbe approfittarne e assicurarsi il talento sudamericano a parametro zero già a dicembre. Cresciuto nel vivaio del Boca dal 2014, Zeballos è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama argentino.