Rinnovo Spinazzola, KK: manca l'accordo! Cifre e dettagli dell'offerta del Napoli

vedi letture

La Juventus di Luciano Spalletti avrebbe proposto un contratto più lungo e più ricco, mentre si registra anche l’interesse del Milan.

Il futuro di Leonardo Spinazzola resta in bilico, tra la volontà di restare e offerte che iniziano ad arrivare. L’esterno del Napoli, in scadenza, si trova bene in città insieme alla sua famiglia e non esclude la permanenza, ma la distanza con il club sulle condizioni contrattuali è ancora evidente.

Cifre e dettagli dell'offerta del Napoli per il rinnovo di Spinazzola

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, le prime trattative non hanno portato a un accordo: il Napoli ha messo sul tavolo un rinnovo annuale con opzione, ma a cifre inferiori rispetto agli attuali 1,8 milioni. Il giocatore, invece, punta a un biennale.

Su Spinazzola Juventus e Milan

Intanto si muove la concorrenza: la Juventus di Luciano Spalletti avrebbe proposto un contratto più lungo e più ricco, mentre si registra anche l’interesse del Milan. Senza intesa entro la deadline, Spinazzola valuterà nuove opportunità.