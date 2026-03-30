Futuro Lukaku, Repubblica: "All’orizzonte potrebbe esserci nuova sfida per rilanciarsi"

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Come riportato da la Repubblica, “l’obiettivo è terminare la stagione, poi il Napoli e Lukaku si ritroveranno per decidere il futuro”

Il futuro di Romelu Lukaku resta un tema aperto in casa Napoli, ma ogni discorso è rimandato al termine della stagione. La priorità, infatti, è tornare alla normalità e ritrovare serenità, lasciandosi alle spalle le recenti difficoltà per concentrarsi esclusivamente sul campo.

Come riportato da la Repubblica, “l’obiettivo è terminare la stagione, poi il Napoli e Lukaku si ritroveranno per decidere il futuro”. L’attaccante belga, oggi 32enne, ha ancora un anno di contratto, ma non è escluso che possa aprirsi un nuovo scenario per rilanciarsi altrove.

Sempre secondo il quotidiano, “all’orizzonte ci potrebbe essere una nuova sfida per rilanciarsi in maniera definitiva”. Tuttavia, il presente impone altre priorità: ricompattarsi e ritrovare equilibrio.

In questo senso, il focus è chiaro: “adesso la priorità è quella di far rientrare la crisi, in modo da voltare pagina e concentrarsi soltanto sul Milan”.