Dall'Inghilterra - Il Napoli su Bernardo Silva: sogna di replicare l'operazione De Bruyne

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. Secondo quanto riportato da CaughtOffside.com, il giocatore avrebbe già comunicato alla dirigenza la volontà di non rinnovare

Il futuro di Bernardo Silva al Manchester City è sempre più incerto. Il contratto del portoghese scadrà a giugno e da settimane si parla di una possibile separazione a fine stagione. Secondo quanto riportato da CaughtOffside.com, il giocatore avrebbe già comunicato alla dirigenza la volontà di non rinnovare, aprendo così le porte a un addio in estate. La destinazione resta ancora da definire, ma le opzioni non mancano.

Oltre alle ricche proposte provenienti da Arabia Saudita e MLS, che però lo allontanerebbero dal calcio di alto livello europeo, Bernardo Silva continua ad avere estimatori tra i top club del continente. In Serie A e Liga si muovono diverse big: Barcellona, Atletico Madrid, Juventus e anche il Napoli, che sogna il colpo e prova a replicare un’operazione alla De Bruyne.