Mainoo, dall'Inghilterra confermano: "Napoli tornato alla carica, in estate no dello United"

Il ritorno di fiamma del Napoli per Kobbie Mainoo sembra essere diventato concreto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il centrocampista inglese, appena ventenne, sarebbe infatti impaziente di lasciare Old Trafford già nel prossimo mese, nel tentativo di rilanciare le sue ambizioni di convocazione in nazionale in vista del Mondiale. Il club partenopeo aveva già provato a prenderlo in prestito la scorsa estate, ma lo United respinse sia la richiesta degli azzurri sia quella del giocatore, deciso a trattenerlo. Il risultato è stato però deludente: soltanto 261 minuti giocati finora, troppo pochi per sperare in un ruolo da protagonista.

Ora il Napoli è tornato alla carica e vorrebbe assicurarsi Mainoo in prestito a gennaio, anche se Antonio Conte non è l’unico a mostrare interesse. Il talento classe 2005 piace infatti a ben undici club tra Premier League, Serie A, Liga e Bundesliga, al punto che a breve potrebbe scatenarsi una vera corsa al centrocampista inglese. Per lui rimanere allo United non è più un’opzione, dato che così rischia di vedere sfumare definitivamente la chiamata dell’Inghilterra. Molto, però, dipenderà dalla volontà del club di Manchester di liberarlo e dal modo in cui Ruben Amorim ha finora gestito il suo impiego, considerato penalizzante per la crescita del giovane.