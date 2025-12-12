Marianucci via a gennaio? Svelata la posizione del club

vedi letture

Si avvicina il mercato di gennaio e oltre ai possibili colpi in entrata potrebbero anche esserci delle uscite per il Napoli. Un giocatore può andar via, ovvero Marianucci che sta avendo poco spazio in questa stagione. Ne scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"De Laurentiis e Manna credono fortemente nelle doti del centrale, un semestre in prestito potrebbe risultare utile alla sua crescita. Il Napoli ha aperto la porta a un trasferimento temporaneo. La Cremonese da qualche settimana monitora la vicenda e ha già sondato il terreno, complici gli ottimi rapporti con i campani. Il Torino? Si sussurra che Petrachi sia tra gli estimatori di Marianucci, sul quale potrà chiedere consigli all'amico fraterno Antonio Conte, senza dimenticare il canale privilegiato che vanta il presidente Urbano Cairo con De Laurentiis".