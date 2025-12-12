Marusic-Napoli, Romano: "Nessuna trattativa, è stato solo proposto"

vedi letture

Marusic lascerà la Lazio a zero a fine stagione. Il giocatore era stato accostato anche al Napoli ma il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi canali social fa sapere che al momento non c'è nessuna trattativa in corso: "Marusic può lasciare la Lazio e questi sono i giorni del lavoro per il suo procuratore per cercare squadra. Il giocatore è stato accostato al Napoli ma non c'è nessun affare avviato e non c'è nessuna trattativa seria in corso", le sue parole.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.