Mainoo-Napoli, trattativa avanzata e gennaio si avvicina: le ultime

Resta Kobbie Mainoo dello United il primo nome del Napoli a gennaio. Il giocatore che piace dall'estate, un talento classe 2005, Under per la Serie A, che gioca poco in Premier e che accetterebbe volentieri di trasferirsi in azzurro. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli.

"Anguissa e Meret si rivedranno a gennaio, De Bruyne e Gilmour a metà febbraio. Si è aperta una voragine a centrocampo e la strada maestra per correre ai ripari è il mercato, con la trattativa avanzata per il prestito dal Manchester United del giovane e talentuoso Kobbie Mainoo".