Lucca via a gennaio? C'è solo una cosa da fare con l'Udinese

Lucca via a gennaio? C'è solo una cosa da fare con l'UdineseTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Che succede se il Napoli trova un accordo con un club per il prestito a gennaio di Lorenzo Lucca? Ne parla il Cds oggi in edicola facendo il punto sull'aspetto contrattuale.

"Intanto, l'aspetto legato alla formula del suo recente trasferimento al Napoli. Lucca, infatti, è stato prelevato in estate dalla società friulana in prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Se il club azzurro dovesse decidere di mandarlo in prestito a gennaio dopo aver trovato un accordo con un club, dovrebbe anticipare il riscatto dell’attaccante dalla società bianconera. Difficile, certo, ma non impossibile".