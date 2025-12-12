Loftus-Cheek al Napoli? Tuttosport frena: "C'è un grosso problema"

Ruben Loftus-Cheek era stato accostato al Napoli in un ipotetico scambio di prestiti con Lucca. Tratta questo argomento il quotidiano Tuttosport oggi in edicola facendo il punto della situazione e spiegando che è difficile che l'ex Chelsea possa lasciare il Milan a gennaio

"Qualche club di Premier ha sondato il terreno con il suo entourage per capire la fattibilità di un trasferimento a gennaio, ma servono condizioni precise. Se dovrà lasciare il Milan, lo farà per una squadra che gli consentirà di poter essere protagonista. Difficilmente il club potrebbe aprire ad un prestito, optando per una cessione che garantisca introiti immediati. Risulta complicato l'intreccio con il Napoli che dovrebbe portare Loftus-Cheek da Conte e Lorenzo Lucca (che gli azzurri dovrebbero riscattare dall'Udinese) in rossonero".