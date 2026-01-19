Maldini-Napoli, Romano: "Contatti con l'Atalanta. È tra le opzioni più semplici"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, in un video sul suo canale YouTube insieme a Matteo Moretto ha fatto il punto sui movimenti in entrata del Napoli: "Su Daniel Maldini posso confermare che ci sono già stati contatti diretti tra Napoli e Atalanta. Gli azzurri come fanno di solito cercano di andare a bussare a più porte per cercare di controllare il mercato e poi dopo andare sull’opzione migliore, a livello tecnico o economico. Maldini è un’opzione, è una situazione che il Napoli sta seguendo, potrebbe essere una delle più facili. È un giocatore apprezzato, nelle ultime ore ci sono stati molti contatti per arrivare a lui. Può uscire in prestito con diritto di riscatto.

Il discorso su Raheem Sterling è differente, ha un ingaggio molto importante. Posso dire che Sterling dà disponibilità totale a un trasferimento in Italia, nonostante ci siano offerte dall’Inghilterra con la possibilità di restare a Londra, magari di andare al Fulham o al West Ham. La priorità del giocatore è di provare qualcosa all’estero e il Napoli sa di questa possibilità. Il Napoli oggi e domani su Sterling non decide, da mercoledì rimanda i discorsi per prendere una decisione. Per quanto riguarda Sterling è un discorso legato ai costi lato ingaggio, più che sul cartellino: in quel caso dovrebbe essere Sterling a fare un sacrificio dal punto di vista dello stipendio se vorrà vestire la maglia del Napoli. È un’opzione, va tenuta come un nome alla Okafor del mercato invernale di un anno fa, quindi un’opportunità per gli ultimi giorni. Occhio perché non è detto che sia per forza uno di questi due nomi l’acquisto del Napoli. Sicuramente sono i più semplici da un punto di vista di formula, ma ad esempio è stato offerto agli azzurri Zeballos, esterno 23enne del Boca Juniors. Oggi però il Boca non accetta prestiti con opzione”.