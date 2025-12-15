Ufficiale

Man United-Bournemouth, formazioni: Mainoo in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:40Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

La sedicesima giornata di Premier League si chiude con il posticipo fra Manchester United e Bournemouth. Ruben Amorin, tecnico dei Red Devils, lascia in panchina Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee, entrambi uomini mercato. Il primo è da tempo nel mirino del Napoli, l'ex Bologna invece piace molto alla Roma di Gasperini.

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha. All. Amorim.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Tavernier, Adams; Jimenez, Kluivert, Semenyo; Evanilson. All. Iraola.