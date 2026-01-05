Man United, senza Amorim cambia il futuro di Mainoo? Il Napoli resta alla finestra

Il terremoto in casa Manchester United può avere ripercussioni dirette anche sul calciomercato del Napoli. L’esonero immediato di Ruben Amorim cambia infatti diversi equilibri interni ai Red Devils. Alla base della rottura tra Amorim e lo United non ci sarebbero stati solo i risultati, ma soprattutto le divergenze sulle strategie di mercato. Un tema già visto anche al Chelsea con Enzo Maresca e che ha portato il club inglese a scegliere una soluzione provvisoria: Fletcher sarà allenatore ad interim, mentre non è escluso che il tecnico definitivo arrivi solo in estate.

In questo scenario rientrano anche alcune situazioni calde, analizzate dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Una è quella di Joshua Zirkzee, che attende sviluppi prima di sciogliere le riserve sul possibile approdo alla Roma. Ma soprattutto torna d’attualità il nome di Kobbie Mainoo: con Amorim non era considerato centrale, tanto che il Napoli aveva trovato apertura con il giocatore e i suoi agenti, senza però ottenere il via libera del club.Ora, con un nuovo corso in arrivo a Manchester, il quadro potrebbe cambiare. Mainoo resta un profilo seguito con attenzione dagli azzurri, mentre lo United vive l’ennesima fase di transizione: undici allenatori in tredici anni, segno di una rivoluzione continua che può riaprire opportunità anche in Serie A.