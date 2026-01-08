Manna guarda in Premier League, Il Mattino: spunta anche Zirkzee!

Il Napoli osserva con attenzione il mercato di gennaio, ma la strada non è in discesa per gli obiettivi. E Manna guarda in Premier League. I manager di Kobbie Mainoo hanno incontrato i dirigenti del Manchester United, ricevendo rassicurazioni sul futuro del centrocampista dopo l’addio di Ruben Amorim: il classe 2005 dovrebbe tornare centrale nel progetto, anche grazie a un contratto che lo blinda.

In casa azzurra, però, piacciono altri profili dello United, come Joshua Zirkzee, seguito anche dalla Juventus, circostanza che fa lievitare i costi. Discorso simile per Federico Chiesa: l’esterno del Liverpool avrebbe indicato la Juve come prima scelta, con il Napoli solo come alternativa. Un quadro complesso, che impone riflessioni attente a Aurelio De Laurentiis e al ds Manna. A scriverlo è Il Mattino.