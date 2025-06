Ultim'ora Marianucci ha lasciato Castel Volturno: si attende il tweet di ADL

vedi letture

Luca Marianucci, difensore classe 2004, è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo aver sostenuto stamani le visite mediche a Villa Stuart, il centrale proveniente dall’Empoli si è recato a Castel Volturno per firmare il contratto e posare per le foto di rito, accolto da numerosi tifosi. Intorno alle 19.20 Marianucci ha lasciato il centro tecnico del Napoli, insieme al proprio agente Mario Giuffredi.

L’annuncio ufficiale del club azzurro e il classico tweet presidenziale è atteso a breve. Si tratta di un acquisto in prospettiva per la società azzurra, che affida la valutazione tecnica ad Antonio Conte. Il nuovo allenatore deciderà nelle prossime settimane se trattenere Marianucci in prima squadra o girarlo in prestito per consentirgli di maturare esperienza.