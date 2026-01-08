Marianucci (per ora) bloccato, Conte ha apprezzato l’ingresso: cessione in stand-by
L’ingresso in campo di Luca Marianucci in Napoli-Verona ha lasciato ottime sensazioni ad Antonio Conte, che ha apprezzato molto l’atteggiamento e la risposta del centrale, tornato a giocare dopo mesi di inattività. Proprio per questo motivo, riferisce su X l’esperto di mercato Nicolò Schira, al momento l’ex Empoli resta in azzurro e farà parte del gruppo che domenica andrà a San Siro per la sfida contro l’Inter.
La decisione definitiva sul suo futuro è stata dunque rinviata alla prossima settimana. Sul classe 2004 restano vigili Torino e Cremonese, con i granata che hanno proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e i lombardi interessati a un prestito secco. La valutazione positiva di Conte, però, ha momentaneamente rallentato ogni sviluppo, congelando la situazione in attesa di ulteriori riflessioni.
Slitta a settimana prossima la decisione definitiva da parte del #Napoli sul futuro di Luca #Marianucci: in lizza per il centrale ci sono #Torino (offerto prestito con diritto di riscatto a 20M) e #Cremonese (prestito secco). Lo stop di Conte però al momento rallenta la questione https://t.co/MfyyuXvXyM— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
