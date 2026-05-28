McTominay leader indiscusso, il Napoli lo mette al centro: ora rinnovo e adeguamento

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I numeri raccontano bene il peso avuto da McTominay nell'annata appena conclusa: dieci gol in campionato, quattordici complessivi.

Scott McTominay si è preso il Napoli subito, lo scorso anno, e se l'è tenuto stretto nella stagione appena conclusa. Arrivato tra curiosità e aspettative, il centrocampista scozzese è diventato rapidamente uno dei riferimenti della squadra, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. E adesso il club sta pensando di premiarlo con un nuovo contratto. Il Napoli ha già iniziato a ragionare su un rinnovo con adeguamento economico per blindare uno dei simboli della nuova era azzurra. L’attuale accordo scade nel 2028, ma la volontà della società sarebbe quella di rafforzare ulteriormente il legame con il giocatore.

Numeri e leadership

I numeri raccontano bene il peso avuto da McTominay nell'annata appena conclusa: dieci gol in campionato, quattordici complessivi e soprattutto tante prestazioni decisive nei momenti più delicati dell’annata. Antonio Conte avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita, trasformandolo in un centrocampista totale, libero di inserirsi con continuità ma anche coinvolto nella costruzione del gioco. Fisicità, intensità e presenza costante: caratteristiche che hanno riportato al Napoli una certa dominanza in mezzo al campo. Per questo il club considera McTominay un pilastro del presente e del futuro. E il rinnovo, ormai, appare come un passaggio quasi naturale per uno dei leader più apprezzati dalla tifoseria azzurra. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.