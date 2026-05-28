Rabiot-Napoli? E’ un’idea di Allegri in caso di addio di Anguissa

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Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe inoltre un buon rapporto con il giocatore, elemento che potrebbe facilitare eventuali dialoghi.

In casa Napoli si ragiona già sulle possibili mosse di mercato in caso di partenza di Frank Anguissa. L’eventuale addio del centrocampista aprirebbe infatti a nuove soluzioni per la mediana azzurra, soprattutto in un progetto tecnico che con ogni probabilità sarà guidato da Massimiliano Allegri. In questo scenario, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il tecnico livornese avrebbe le idee chiare per sostituire l’ex Fulham.

L’idea Rabiot per il centrocampo azzurro

In caso di cessione di Anguissa, Allegri vorrebbe come possibile rinforzo Adrien Rabiot, centrocampista già apprezzato per esperienza e duttilità tattica sia alla Juventus che al Milan. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna avrebbe inoltre un buon rapporto con il giocatore, elemento che potrebbe facilitare eventuali dialoghi.