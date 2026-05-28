Allegri-Napoli, Romano: “Per ADL e Manna è la soluzione ideale per sostituire Conte”

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Dopo l’addio di Antonio Conte, il club azzurro ha individuato in Massimiliano Allegri il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Il Napoli guarda al futuro e accelera sulla scelta del nuovo allenatore. Dopo l’addio di Antonio Conte, il club azzurro ha individuato in Massimiliano Allegri il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. La decisione, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe stata condivisa con convinzione sia dal direttore sportivo Giovanni Manna sia dal presidente Aurelio De Laurentiis, entrambi concordi nel ritenere l’ex tecnico del Milan la soluzione migliore per guidare la squadra nella prossima stagione. L'allenatore firmerà un contratto biennale e percepirà 5 milioni di euro netti a stagione.

Una scelta condivisa per il dopo Conte

La candidatura di Allegri avrebbe quindi trovato piena sintonia ai vertici della società partenopea. Manna e De Laurentiis avrebbero infatti spinto con forza per il tecnico livornese, considerato l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Conte. L’esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo rappresenterebbe uno degli aspetti più apprezzati dalla dirigenza azzurra, pronta ad affidargli la responsabilità di mantenere il Napoli competitivo sia in campionato che nelle competizioni internazionali.