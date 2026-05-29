Vlahovic si libera a zero dalla Juve, Schira: “Il Napoli ha chiesto informazioni”

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Nelle ultime settimane si sono alternate indiscrezioni contrastanti sul destino del centravanti serbo: inizialmente sembrava inevitabile l’addio a Torino

Dusan Vlahovic resta uno dei nomi più caldi del mercato estivo, con il suo futuro ancora tutto da definire. Il contratto dell’attaccante con la Juventus andrà in scadenza tra un mese e, tra ipotesi di rinnovo, possibili offerte dall’estero e valutazioni interne del club bianconero, la situazione continua a rimanere molto aperta.

Anche il Napoli osserva la situazione

Nelle ultime settimane si sono alternate indiscrezioni contrastanti sul destino del centravanti serbo: inizialmente sembrava inevitabile l’addio a Torino, mentre successivamente ha preso quota anche la possibilità di una permanenza. Intanto diversi club seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda, pronti a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti. Tra questi ci sarebbe anche il Napoli che, secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, avrebbe già chiesto informazioni sull’ex attaccante della Fiorentina.