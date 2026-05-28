Ufficiale Folorunsho torna a Napoli! Il Cagliari non lo riscatta: l’annuncio di Giulini

vedi letture

Il Cagliari ha centrato la salvezza in Serie A chiudendo la stagione a quota 43 punti alla prima annata con Fabio Pisacane in panchina.

Il Cagliari ha centrato la salvezza in Serie A chiudendo la stagione a quota 43 punti alla prima annata con Fabio Pisacane in panchina. In Sardegna, al netto delle celebrazioni per il risultato raggiunto, è già tempo di pianificare il futuro e costruire la rosa per la prossima stagione, con diverse decisioni importanti sul tavolo.

Il punto di Giulini sui riscatti

Intervenuto sul tema, il presidente Tommaso Giulini ha fatto chiarezza sulla posizione del club riguardo a tre giocatori arrivati in prestito e ora destinati a rientrare alle rispettive società: Michael Folorunsho al Napoli, Semih Kılıçsoy al Beşiktaş e Luca Mazzitelli al Como. Il numero uno rossoblù non ha lasciato spazio a interpretazioni, delineando di fatto un addio per tutti e tre: “Ci sono giocatori con ingaggi molto importanti che se li sono meritati. Oggi il Cagliari, se è una società sostenibile, è perché è riuscito a contenere il monte ingaggi. Hai citato tre giocatori che, come stipendio, nessuno rientra nei parametri del Cagliari”.