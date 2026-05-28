Allegri al Napoli, è la vittoria di Manna! Tmw: ha convinto ADL a mollare Italiano

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Il Napoli ha deciso, la scelta del club azzurro per il posto da allenatore si è orientata una volta per tutte in direzione di Massimiliano Allegri.

Il Napoli ha deciso, la scelta del club azzurro per il posto da allenatore si è orientata una volta per tutte in direzione di Massimiliano Allegri. Intervistato al premio Galeone a Pescara, l'ex tecnico del Milan ha in sostanza smentito che avrebbe già ottenuto il posto al Maradona, ma le informazioni di radiomercato di questi ultimi minuti convergono tutte sul suo profilo.

Il Corto Muso di Allegri proverà quindi ad attecchire in quel di Napoli, dove prenderà il posto di Antonio Conte, come avvenuto già una dozzina di anni or sono in bianconero, alla Juventus. Per quella che in un certo senso è anche una vittoria da parte del Direttore Sportivo degli azzurri, quel Giovanni Manna che con Allegri ha avuto modo di approfondire la conoscenza ai tempi della seconda avventura alla Juve.

Allegri era il nome in cima alla lista di Manna per diventare l'allenatore del Napoli. L'idea - riferisce Tmw - ha pian piano conquistato anche De Laurentiis, pure lui antico ammiratore di Max, per quanto anche Italiano fosse da sempre un suo pallino vero e proprio. E proprio il compito di Manna, se così si può ridurre, è stato quello di scacciare via dalla testa del suo presidente la figura dell'ex Bologna e far entrare appieno quella di Allegri.