Vlahovic sostituto di Lukaku? Tmw: “Sarebbe super colpo e costerebbe meno di ingaggio”

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Il portale sottolinea come il mercato possa cambiare rapidamente scenari e prospettive, riaprendo piste che sembravano chiuse

“Dusan Vlahovic al Napoli? Una voce circolata oltre un mese fa che, almeno in quel momento, non aveva trovato riscontri concreti negli ambienti partenopei”. A scriverlo è TuttoMercatoWeb, che dedica un approfondimento al futuro dell’attaccante serbo anche in ottica Napoli. Il portale sottolinea come il mercato possa cambiare rapidamente scenari e prospettive, riaprendo piste che sembravano chiuse e alimentando nuove valutazioni in vista della prossima stagione.

Vlahovic tra Juventus, Napoli e scenari di mercato

“Ammesso e non concesso che le cose siano cambiate - e nel mercato le situazioni si modificano di ora in ora, figuriamoci in un mese - l’idea è che sarebbe l’acquisto perfetto per chiunque sia il prossimo allenatore azzurro. Perché Vlahovic potrebbe sposarsi con Hojlund, avendo caratteristiche diverse: più contropiedista il danese, ottimo in mezzo all’area il serbo. Magari per Antonio Conte non avrebbe avuto le migliori caratteristiche, per altri invece potrebbe essere la scelta migliore.

Di certo c’è che Vlahovic deve una risposta alla Juventus. La deve da ormai mesi, perché è finito nel tritacarne già un anno fa, salvo poi rientrare nelle rotazioni con Tudor e Spalletti che hanno comunque deciso di schierarlo. Con la partecipazione alla Champions sarebbe stata una scelta quasi obbligata, così lo stipendio che verrà liberato - oltre all’ammortamento - vale metà quarto posto: 38 milioni di euro all’anno che spariscono da un momento all’altro. Ma anche un giocatore che andrà acquistato.

Lukaku guadagna 8,5 milioni di euro all’anno. Vlahovic, nei suoi anni alla Juve, ne guadagnava 8. Poi c’erano altri 8 da spalmare sugli ultimi due anni di contratto, con il conto che da salato diventava salatissimo, fino ai 12 milioni annui. Cifre che ora non potrà guadagnare da nessuna parte. Ma se Lukaku andrà via, ecco che Vlahovic può essere l’opzione. Costerebbe comunque meno che comprarne un altro”.