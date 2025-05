Mediaset - Incontro ADL-Conte, esito già scritto: sarà addio! Allegri in pole per sostituirlo

L'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte ha un esito già scritto, scrive il portale SportMediaset. Il presidente del Napoli è consapevole della volontà del tecnico salentino di lasciare la panchina azzurra – destinazione Juventus – una scelta che non sorprende, considerando l’interesse mai sopito per Massimiliano Allegri. Nonostante ciò, De Laurentiis proverà fino all’ultimo a far cambiare idea a Conte, forte anche del sostegno dello spogliatoio che, anche ieri, ha ribadito pubblicamente la stima nei confronti dell’allenatore.

Ma la decisione sembra ormai definitiva: Conte chiederà di essere liberato dal contratto e confermerà la sua intenzione di andare via. L’addio, tuttavia, avverrà in un clima disteso, con reciproca stima e senza le tensioni vissute ai tempi del divorzio con Spalletti. Una stretta di mano potrebbe sancire la separazione, senza contenziosi economici: il Napoli non riceverà alcun indennizzo.

A quel punto, De Laurentiis si concentrerà su Allegri, profilo che apprezza da tempo. Il patron vuole andare sul sicuro, evitando gli errori commessi con l’ingaggio di Rudi Garcia dopo Spalletti. Per il tecnico toscano è pronto un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, con possibile opzione unilaterale per un terzo anno a favore del club.