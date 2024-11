Mediaset - Lo United piomba su Kvaratskhelia! Le cifre del contratto faraonico per convincerlo

vedi letture

"La Premier League piomba su Kvaratskhelia e a fare sul serio è il Manchester United". A scriverlo è Carlo Landoni su Sportmediaset. Il club inglese dunque punta il georgiano.

Ecco quanto si legge: "Lo United cerca una punta esterna (il modulo preferito del nuovo allenatore Amorim è il 3-4-3). United pronto a tentare il georgiano con un contratto di cinque anni a 8 milioni netti a stagione più uno di bonus facilmente raggiungibili. Un’offerta economicamente in linea con quella estiva fatta per venire, al procuratore del georgiano, dal Psg da 10 milioni. L’idea del Napoli è quella di rinnovare e andare avanti insieme, ma a oggi non c’è accordo tra le parti".